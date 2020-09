La scola chantunala a Cuira porscha gia dapi plirs onns ina maturitad bilingua rumantsch-tudestg. Il chantun ha vulì promover che dapli scolas medias porschan ina tala maturitad ed ha perquai introducì il model grischun, nua che sulet in rom supplementar sto vegnir instruì per rumantsch. En ils blers cas è quai istorgia. Uschia er al gimnasi da la claustra da Mustér, nua che l'instrucziun da la terza classa vegn dada dapi l'entschatta da l'onn da scola en duas linguas. Per ils rumantschs en rumantsch, per ils tudestgs en tudestg.

La cumprova vegn l’auter onn

L’onn da scola actual è la scola sa decidida che tut las scolaras ed ils scolars da la terza classa ch’èn vegnids alfabetisads per rumantsch han da visitar il rom d’istorgia per rumantsch. Quai èn il mument 15 scolaras e scolars da total 31 scolars. L’onn che vegn pon tuts alura decider sch’els vulan cuntinuar cun questa instrucziun u betg. Ma els vegnian en mintga cas a porscher vinavant l’instrucziun era sche sulet ina scolara u in scolar vul cuntinuar, di il scolast Alberto Palaia. Per el saja quai ina bella sfida d’instruir ses rom per rumantsch, era sche la preparaziun per las lecziuns saja per almain il dubel pli lunga che per las lecziuns dadas en tudestg.