Il settember 2019 ha Reto Schmid laschà tschentar l’emprim crap da ses bajetg nov e nov mais pli tard eran las localitads prontas da retrair. Ma il mars nua ch’il coronavirus ha cumenzà a dominar il mund n’eran las localitads anc betg finidas. Quai haja l’emprim segir fatg respect era perquai che las cifras mussavan l’emprim encunter engiu, di Reto Schmid.

Ma alura saja il consum da products da Sedrun creschì e la fin da l’onn ha l’interpresa nudà in augment da 25% da la svieuta da products da pasterner en cumparegliaziun cun l’onn passà. La raschun saja surtut che las persunas sajan stadas a chasa ed hajan forsa vulì far insatge dal bun a sasez ed uschia cumprà ils products, e lura segir era la strategia da marketing, accentuescha il pasterner.

L’interpresa crescha ad in crescher

Perquai che la producziun è s’augmentada ed ils products quasi da cumprar en tut las stizuns en Svizra, ha Reto Schmid stuì prender a fit las anteriuras localitads en il bajetg da la NEAT. Il mument hajan ins duas auzadas a tschains ed els dovrian il plaz era en futur e perquai dettia quai gia plans per il futur, ma anc betg concrets e finids.

Ma cun per exempel avair il contract cun la Corea dal Sid, ch’els hajan elavurà e contractà passà dus onns, creschian els cuntinuadamain e quai surtut en l’America ed en l’Asia. Il principal saja da restar autentic regiunal e ch’ils products possian raquintar in'istorgia, lura possian ins era vender els, di Reto Schmid. Perquai hajan els era per la producziun dals products per la Corea dal Sid in spezial pachetadi nua che las muntognas tuatschinas sajan visualisadas, quai tschertgia il consument en l’Asia.

Maletg 1 / 3 Legenda: La glieud stat en retscha per cumprar ils products da Reto Schmid. RTR, Gionduri Maissen Maletg 2 / 3 Legenda: Las localitads novas da Reto Schmid a Sedrun. RTR, Gionduri Maissen Maletg 3 / 3 Legenda: Reto Schmid avant las localitads novas a Sedrun. RTR, Gionduri Maissen

Producziun da tschigulatta

La stad ha la pasternaria gronda alura anc cumenzà a producir tschigulatta. Quai saja surtut stà il giavisch d’ina da las figlias da sia partenaria ch’haja er emprendì da conditra. Ella saja stada l’impuls e cun quai che corona haja franà il center d’aventura per las turtinas da nuschs, hajan ins realisà in shop cun davos in vaider la producziun da tschigulatta. Dapi l’avust hajan ins uss gia elavurà 50 tonnas tschigulatta ed era qua chattà ina nischa nua ch’els possian producir rentabel. Per la producziun da tschigulatta ha Reto Schmid creà ulteriuras 10 plazzas da lavur, uschia che betg sulet la producziun crescha, era l’interpresa sezza.