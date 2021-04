L’exposiziun da l'artist indigen va en la segunda stagiun. Il «Cabinet Carigiet» è la perla da quella.

Legenda: La renomada chaura verda da Alois Carigiet. RTR, RETO PFISTER

Duvrà ina lubientscha per colurar la stanza

La stanza che duai signifitgar l'atelier dal pictur-artist da Flutginas, in aclaun sur Trun, è colurads cun pliras colurs. Cotschen, blau, verd e rosa. Colurs che Alois Carigiet duvrava savens per ses maletgs. Per dastgar colurar la stanza hai duvrà ina lubientscha da la tgira da monuments. Dasper il cabinet mussa l'exposiziun chaussas che vegnan exponidas per l'emprima giada. Tranter auter maletgs ord il legat Gartmann-Köppel ni chartas originalas da Bumaun che Carigiet scriveva a parents ed amis.