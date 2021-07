Var in onn hai duvrà per construir la senda cun ina lunghezza dad 1,56 kilometers, tranter auter cun laina indigena. La vischnanca da Laax ha investì 7,5 milliuns francs en quest project.

L’incumbensa per il manaschi da la senda da tschimas ha surpiglià l’Arena Alva, quai gist per 25 onns. Cun pajar in’entrada pon ins passar la senda che porscha era infurmaziuns davart la natira e la cuntrada enturn il Crap da Flem. La senda è era accessibla per persunas cun impediment e per charrotschas d'uffants.