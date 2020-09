La senda da tschimas a Laax po vegnir construida sco planisà. Cun il pass avant Dretgira chantunala vulevan la vischnanca burgaisa da Sagogn far curreger la sentenzia da la Dretgira regiunala da la Surselva. Lezza aveva decidì ch’i na dettia nagin stop da bajegiar per la senda da tschimas.

Cun il stop da bajegiar la senda da tschimas sin lur terren, vulevan ils burgais da Sagogn sfurzar la vischnanca da Laax da far ina midada da terren en la vischinanza da las funtaunas d’aua da Sagogn. La Dretgira regiunala da la Surselva aveva constatà ch’ils dus cas – senda da tschimas e funtaunas d’aua – han atgnamain da far nagut in cun l’auter, ton pli che las vischnancas politicas han gia reglà ils dretgs d’aua da las funtaunas pertutgadas. La decisiun da la Dretgira chantunala po vegnir tratga vinavant al Tribunal federal.