La populaziun decida co vinavant cun il parc da vent

Dapi l'onn 2010 vegn discussiunà en Lumnezia davart in parc da vent. Cun ina votaziun consultativa vul la vischnanca manar natiers ina decisiun sco ch’i duai ir vinavant cun quest project. En il messadi da votaziun han tant l'iniziant Guido Schönenberger sco era ils adversaris, la gruppa d'interess Sezner-UmSu-Grenerberg pudì prender posiziun. La vischnanca na fa nagina recumandaziun co votar.

Pro

Guido Schönenberger descriva ils avantatgs dal parc da vent.

Per 20 onns ch’il parc fiss en funcziun dessi las suandantas indemnisaziuns annualas:

Per ils possessurs dal terren dessi 1 rap per kilowatt energia producida, total ca. 750’000 francs ad onn

Per mintga abitant da la Lumnezia e Sursaissa dessi 50 francs bunificaziun vi dal quint d’electricitad, total var 160’000 francs ad onn

Uniuns sportivas, culturalas e talas che promovan la cuminanza survegnissan 200’000 francs ad onn

Projects per la producziun regenerabla d’electricitad vegnissan sustegnids cun 100’000 francs ad onn

6 plazzas da lavur cumplainas en la regiun

Las pendicularas Sursaissa Mundaun survegnissan 50’000 francs ad onn per finanziar il surpli da custs per producir current ecologic

Contra

La Gruppa d'interess Sezner-UmSu-Grenerberg cumbatta il parc da vent.

Ils motivs principals èn:

Protecziun da la natira: La devastaziun da l'ambient na stat betg en relaziun cun la producziun da l'energia

Effizienza: Las rodas da vent han ina schletta effizienza damai ch'il vent n'è betg regular ed era betg fitg ferm

Turissem: Ina industrialisaziun dal territori alpin cuntrafa al turissem miaivel en la Val Lumnezia

Plazzas da lavur: Las plazzas empermessas vegnan strusch a cumpensar las plazzas che van a perder en il turissem ed en la gastronomia

Ristgas economicas: Il gudogn vegn exportà ord la Val Lumnezia, las ristgas stattan en la Val Lumnezia

Enfin oz èn quella interpresa e sia forza finanziala anc nunenconuschenta

Votescha la populaziun cunter il parc da vent è il project giud maisa. In Gea a la votaziun consultativa na vul anc betg dir, ch'il parc da vent po vegnir realisà. L’emprim dovri ina adattaziun da la planisaziun dal territori. En circa dus onns avess la populaziun da la Lumnezia anc ina giada da votar per u cunter il parc da vent.

Ord l'archiv:

In sguard en noss archiv mussa, che realisar in parc da vent en Grischun è ina chaussa dispitaivla. Uschia è in parc da vent en la regiun da la Lumnezia e Sursaissa gia dapi divers onns en discussiun. Ed er sin il Pass dal San Bernardino e sin il glatscher dal Vorab èn projects da vent gia vegnì discutads.

