Il medi Markus von Gradowski ha surpiglià la pratica da medi da Tarcisi Maissen avant radund dus onns. Per motivs famigliars banduna el uss quella. La tschertga per ina successiun n'è betg gartegiada ed el terminescha da pratitgar la fin dal mais.

La gronda part dals medis da chasa en la regiun da Tujetsch fin Breil han gia avunda pazientas e pazients. Era il medi che resta a Trun. Perquai èsi in problem sch’in dals dus medis da chasa a Trun na chatta nagina successiun per sia pratica da medi. Ina dunna ch’è blers onns stada fitg cuntenta cun il medi Markus von Gradowski e cun ses antecessur Tarcisi Maissen è vegnida cussegliada da far la midada tar in medi da chasa a Glion ed ella ha era chattà in. Quai vegnan probabel la gronda part da las pazientas ed ils pazients a stuair far. Ma sco ina dunna che viva a Trun dasper la pratica da medi ha ditg, na fetschian ins betg las ponderaziuns uschè ditg ch’ins saja saun, ma uss stoppian ins midar e quai saja donn. La gronda part da las persunas dumandadas eran da l’avis che la vischnanca e la regiun perda ina impurtanta purschida a Trun ed uschia er attractivitad da viver.

Era midada da lescha n'ha betg purtà success

La tschertga per ina successiun da la pratica da medi a Trun n’è betg stada in success. Era cun la midada da lescha e cun intensivar l’ultim mais la tschertga è la situaziun betg meglierada e la schanza d’anc chattar ina successiun è minima, ha declerà Markus von Gradowski. Uschia vegn uss recumandà a tuttas e tuts pazients da vegnir per las actas medicinalas. La mesemna saja la pratica anc averta il mais d’avrigl, ma sulet per reglar tut las dumondas administrativas. Sch’ina successiun dess anc giu da tschiel alura pudessan ins anc chattar ina soluziun, ma el na quintia betg pli cun quest scenari, uschia il medi che lavura gia sco schef medi en l’ospital a Frutigen.

Ils plans famigliars sa midan

Il levgiament è stà grond, cura ch’il medi Tarcisi Maissen aveva chattà avant quasi trais onns ina successiun per sia pratica da medi. Il medi Markus von Gradowski ha lura cumenzà suenter ina lunga carriera en ospitals e sco emploià independent da pratitgar a Trun. El ha investì en il sistem d’informatica ed autras chaussas durant quels dus onns ed atgnamain plascheva l’occupaziun nova bain.

Ma ils plans da vegnir cun la famiglia a Trun a viver n'han lura betg funcziunà per pliras raschuns, di Markus von Gradowski. Uschia era il viadi dal chantun da Berna en direcziun Surselva adina pli fitg in sforz ch’in plaschair, e perquai ha il bab da famiglia da dus uffants tschertgà ina nova sfida en in ospital a Frutigen.

Sutvalità la tschertga

La decisiun da bandunar la pratica da medi a Trun haja el prendì d’ina vart cun cor grev, da l’autra vart saja el uss pli datiers da sia famiglia. Ma che la tschertga vegnia uschè difficila, haja el dal tuttafatg sutvalità. Surtut la lescha nova, entrada en vigur il 2022, che pretenda che medis da chasa ston avair lavurà en in'instituziun medicinala da scolaziun en Svizra, ha impedì che von Gradowski ha chattà ina successiun. Era da far ina dumonda al chantun per in'excepziun n’è betg stà pussaivel. Quai conferma era l’Uffizi chantunal da sanadad.

Ils responsabels dal chantun hajan gì pliras giadas contact cun Markus von Gradowski ed els na possian betg far in'excepziun en chaussa, uschia il manader da l'uffizi Rudolf Leuthold. La lescha federala che regla las premissas per survegnir in numer valaivla per far giu quint cun la cassa da malsauns è il mument en consultaziun e duai vegnir midada pli probabel l’avrigl, ma quai saja lura memia tard per la pratica da medi Cuncor a Trun, di Markus von Gradowski.