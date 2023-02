Tschintg lufs sa chattavan glindesdis notg in per meters sper la chasa cun il bain puril da Daniel Candinas a Rueun. Il pur ha clamà il guardiaselvaschina. Suenter ch'ils lufs èn vegnids scurrentads èn els puspè turnads. Quant effizient è il scurrentar? E tge far sch'ins inscuntra in luf?

Il guardiaselvaschina ha cun la lescha vertenta el mument sulettamain la pussaivladad da scurrentar lufs che vegnan memia datiers al territori abità cun culps d'avertiment, projectils da gumma ni er narcosas. Ils criteris per ina regulaziun fissan mo avant maun sch'in luf stgarpass ina tscherta quantitad dad animals da niz e surtut sch'el daventass in privel per ils carstgauns. Alura dastgass l'Uffizi da chatscha er far diever da la clausula generala da polizia e sajettar il luf problematic.

Premissas per sajettar in luf Avrir la box Serrar la box Tenor l'ordinaziun federala da chatscha dastga in luf singul vegnir sajettà, suenter ch’el accumplescha ina da las suandantas premissas: stgarpà entaifer quatter mais 25 animals da niz pitschens

mais 25 animals da niz pitschens stgarpà entaifer in mais 15 animals da niz pitschens

mais 15 animals da niz pitschens stgarpà entaifer quatter mais 10 animals da niz pitschens, sch'igl ha pli baud gia dà donns entras lufs

mais 10 animals da niz pitschens, sch'igl ha pli baud gia dà donns entras lufs stgarpà entaifer dus mais 2 animals da niz gronds Sco animals da niz gronds valan las spezias bovinas, equestras e camelids dal mund nov – tranter auter èn quai vatgas, chavals, asens, camels e lamas. E las reglas valan mo sche mesiras da protecziun supportablas èn gia avant maun. Lufs d'in triep dastgan vegnir sajettads sche quel: ha stgarpà entaifer quatter mais 10 animals da niz

mais 10 animals da niz è sa reproducì en il medem onn Maximalmain la mesadad dals chaniels dastgan vegnir sajettads. Sch'i sa tracta d'in luf ch'appartegn ad in triep è ina lubientscha dal BAFU necessaria per pudair sajettar. Tar in luf singul dastga il chantun dar la lubientscha da sajettar senza consentiment da l'Uffizi federal d'ambient.

Scurrentar lufs n'è tschert betg la schliaziun, ma sche quai è pussaivel, empruvain nus da far quai.

Tar ils luf vesids a Rueun sa tracti pli probablamain dal triep dal Vorab. Tenor Arno Puorger da l'Uffizi da chatscha e pestga ha quest triep chaschunà paucs conflicts en cumparegliaziun cun auters. Ils lufs hajan stgarpà in tschierv en la vischinanza, quai è pli probabel la raschun daco ch'els eran là, quai tenor il uffizi.

Legenda: Dus dals lufs sper la chasa da Daniel Candinas a Rueun. MAD Remo Manetsch

Tge far sch'ins entaupa in luf u schizunt in triep? Arno Puorger dil Uffizi da chatscha e pestga cusseglia: I saja da far canera. Sch'il luf n'avess betg dad ir davend, alura saja è inditgà per tuttas e tuts da s'allontanar dal luf. Tar ils lufs che n'eran betg lunsch davend da la chasa da Daniel Candinas, han ils culps gidà. Ma be per in curt mument.

Co sa cumportar envers il luf? Avrir la box Serrar la box Tgi ch'entaupa in luf duai star airi e restar ruassaivel, pertge sch'il luf remartga in uman, s'allontanescha el normalmain. Sch'il luf na fugia betg, alura èsi bun da sa far attent cun ferma vusch e da sa retrair plaunsieu

betg s'avischinar al luf – era betg per far fotografias

betg suandar in luf

guntgir lieus nua ch'ils lufs han pitschens

betg pavlar lufs

dustar mangiativas e rument p.ex. suenter grillar per ch'il luf na vegnia betg attratg

tegnair sut controlla il chaun ubain avair el vid la corda

annunziar a la guardiaselvaschina lufs cun cumportament problematic, selvaschina stgarpada ubain donns e conflicts Funtauna: Uffizi da chatscha dal Grischun

L'effect che nus giavischain n'è betg stà qua. Scurrentar na gida betg.

Tenor Daniel Candinas ed er auters abitants, eran ils lufs enavos suenter in pèr uras e lura puspè la notg suenter. Era lezza giada saja il guardiaselvaschina vegnì, mo lez n'haja betg pli vis ils lufs.