Spectacul a Sedrun - Blera glieud a l'arrivada dal Tour de Suisse

L’arrivada dal Tour de Suisse è stada amez il vitg da Sedrun, ma serrada giu per las aspectaturas ed ils aspectaturs. A l'ur da la via a Sedrun era tuttina blera glieud sa radunada. Per part han las restricziuns ed ils scumonds da passar dà da discussiunar.