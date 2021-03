La suprastanza da l'uniun «Trun Cultura» ha incumbensà in team d'expertas ed experts da far in studi da realisabladad en connex cun in center da cultura da muntada naziunala a Trun. Il studi mussa ch'in agir en etappas cun finamiras realisticas fetschia senn.

La suprastanza ha prendì encunter las recumandaziuns dal studi ed ha prendì suandantas decisiuns:

En l'anteriura fabrica da ponn a Trun duai vegnir endrizzà primavaira 2022 in depot d'exposiziun cun il titel «Spazi Spescha» per il relasch artistic da Matias Spescha.

Legenda: In dals bajetgs da l'anteriura fabrica da ponns a Trun. Keystone

La Casa Carigiet – ch'è sut protecziun chantunala da monuments – duai vegnir reconstruida suenter il brischament e servir sco center da museum dals dus frars Alois e Zarli Carigiet. L'avertura duai esser il 2024.

Legenda: Tranter auter duai er la Casa Carigiet daventar in spazi per crear in museum. RTR, Linus Livers

La Casa Desax sco chasa da litteratura e musica sco era sco residenza d'artists e manaschi d'hotel arrundescha la visiun da Trun Cultura. Qua dovria dentant anc ulteriurs scleriments enfin l'atun 2021.

9,1 milliuns francs

Il project cun Casa Carigiet, Casa Desax e Spazi Spescha custa 9,1 milliuns francs. Per cuntanscher dapli public dovria quai ina tscherta massa, di l'actuara da Trun Cultura Lisa Schmidt-Candinas. I saja in'enorma schanza da realisar quest project che haja ina muntada lunsch sur la regiun ora.

Uniun vegn engrondida

Per stgaffir structuras solidas per realisar quests projects, è plinavant vegnì decidì da rinforzar la suprastanza da l'uniun. Quai vulan ins far entras cumpetenzas giuridicas, finanzialas e curatoricas. Perquai vulan ins stgaffir in comité da patrunadi cun persunalitads da divers champs. Ultra da quai duai er dar in post d'administraziun per realisar ils projects ed il manaschi da quels.