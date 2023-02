Theo Savoldelli s'engascha dapi passa 20 onns voluntarmain tar la Chadaina da salvament. Il 1999 è el stà en acziun suenter il terratrembel en il Taiwan, il 2009 sin l'insla Sumatra e dacurt durant in'emna en la Tirchia. El è salvader ed ha questa giada manà ina gruppa da salvaders. Ina giada ch'igl è enconuschent nua che persunas vivas e sutterradas sa chattan, èsi lur pensum da spendrar quellas. Concret munta quai per exempel da chavar e far tunnels tras las ruinas.

Salvà gia l'emprima notg 5 persunas

Il team svizzer è arrivà sco in dals emprims en la Tirchia. Gia il mardi, pia in di suenter il terratrembel han Theo Savoldelli e sia gruppa cumenzà cun lur lavur. Els hajan udì vuschs e cloms da sut terra. I saja stà grev da savair ch'els n'hajan betg pudì salvar tuttas e tuts. La finala saja lur credo adina da betg metter sasez en privel per salvar autras persunas.

La finamira è da gidar ina persuna suenter l'autra.

La gruppa da salvament en acziun

La Chadaina da salvament sin via a la lavur. Suenter che salvaders e salvadras han localisà persunas vivas, èsi da chattar ina via per pudair salvar quellas. Per exempel cun chavar. Bels muments sco qua, nua ch'in uffant pitschen vegn salvà stattan a tuts en buna memoria. Il credo da la gruppa da salvament: Betg metter sasez en privel. Theo Savoldelli porta sco manader da gruppa er la responsabladad per quella.

Ils bels mument piglia cun mai. Ils muments che n'èn betg stads bels èn er qua. Ma quels n'èn betg uschè impurtants e quels lasch jau d'in maun. Jau na poss betg pli midar quels.

Tar l'engaschi en in territori da catastrofa dettia però er muments grevs. Uschia ha Theo Savoldelli per exempel stuì declerar a glieud indigena ch'i na deva sut tschertas ruinas nagins segns da vita pli, vul dir che talas persunas eran mortas. Tals muments sco er ils maletgs da grondas devastaziuns na disturban betg grond l'um da 47 onns. Per magunar tut las impressiuns da la Tirchia discurra Theo Savoldelli savens davart il tema, quai cun la famiglia u cun auters salvaders e salvadras. Suenter ch'el è turnà da la Tirchia ha l'um che lavura sur sasez fatg in di e mez liber, e lura puspè cumenzà a lavurar normal.

Er Cloony è stada en acziun

Mirjam Kälin è gia dapi onns commembra da l'uniun Redog Grischun – in'uniun che tschertga cun agid da chauns persunas sutterradas e persunas sparidas. Per il cas d'urgenza ha ella trenà ses chaun Cloony, ina chogna dal raz Malinois. E la tschertga cun ils chauns da Redog ha gì success. En il decurs da l'emna haja Redog però survegnì adina damain dumondas d'ir a tschertgar. Tuttina saja er anc gartegià da salvar la dumengia – pia in'emna suenter il terratrembel – ina dunna viva ord las ruinas.

Chauns a la tschertga da persunas vivas

Mirjam Kälin e ses chaun Cloony ch'ha gì en Tirchia ses emprem engaschi serius. Ils chauns ston esser fits e na dastgan betg avair tema da sa muventar sin las ruinas. Cura ch'els chattan l'odur da carstgauns inditgeschan els quai a lur possessur u possessura. Plirs chauns èn en acziun. Uschia pon els sa barattar ed er far pausa tranter las tschertgas. Malgrà pitschnas blessuras. Tut ils chauns svizzers èn turnads sauns a chasa.