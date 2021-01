Uss haja num reagir spert per puspè survegnir sut controlla la situaziun. Cun testar uschè bleras persunas sco pussaivel ad Arosa, vul il chantun enconuscher meglier la situaziun. Lura saja pussaivel da reagir e prender las dretgas mesiras.

Emprims tests il mardi

Il mardi avev'ins constatà en la scola ad Arosa trais cas dal coronavirus mutà. Bainprest è lura sa mussà che dapli persunas èn positivas. Sinaquai ha il chantun sco mesira da protecziun serrà la scola fin ils 6 da favrer,

Per venderdi e sonda ha il chantun plinavant ordinà tests da massa per la populaziun ed ils giasts, quai analog als projects da pilot ch'ins ha fatg mez december e l'emna passada a San Murezzan. Quels hajan mussà in effect persistent sin la reducziun dals cas. Cun ils resultats dals tests na saja betg da far quint avant dumengia saira, hai num en la communicaziun da l'Uffizi da sanadad chantunal.

Obligatori da mascrinas

A partir dad immediat vala in obligatori da mascrinas sin il territori abità da la vischnanca d'Arosa. L'Uffizi da sanadad chantunal è preoccupà perquai che la varianta mutada dal virus è bler pli contagiusa. El cusseglia perquai a la populaziun d'evitar contacts betg necessaris e da sa tegnair vi da las reglas da distanza ed igiena. Sch'i fetschia da basegn, vegnian ins a decider ulteriuras mesiras ensemen cun il stab da la vischnanca.

Pendicularas èn avertas – scolas da skis serran

En consequenza ston er tut las scolas da skis serrar ad interim il manaschi. Las pendicularas d'Arosa e Lai pon però vinavant restar avertas – la colliaziun tranter ils dus territoris da skis è dentant ord funcziun.