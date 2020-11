«La branscha è vegnida davent cun in egl blau»

La stagiun d’enviern saja sa sviluppada bain enfin tar il lockdown. Perquai saja la svieuta la finala er be sa reducida per bunamain 9% u bun 19 milliuns francs. La branscha saja vegnida davent cun in egl blau, manegia Martin Hug, il president da las Pendicularas dal Grischun.

La stad sajan las entradas creschidas per 15% en il Grischun, fertant ch’ellas sajan idas enavos en l’entira Svizra per passa 28%. Il quint annual da las Pendicularas dal Grischun serra cun in gudogn da 5’000 francs, quai tar custs da 427’000 francs.

Pervia dal coronavirus quintan las pendicularas grischunas cun 20 fin 30% pli pauc svieuta durant la stagiun d'enviern. La raschun saja cunzunt, ch'i vegnia a dar pli paucs giasts dad auters pajais. Sco durant la stagiun da stad era, quintan ils responsabels surtut cun blers giasts svizzers.