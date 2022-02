Sonda suentermezdi hai dà sin a Luzisteigstrasse, a l'entschatta da l'alea da plantas gist davant l'entrada dal vitg in accident.

Legenda: Il lieu da l'accident sin la Luzisteigstrasse en direcziun Maiavilla. Polizia chantunala

In manischunz era da viadi cun ses Mercedes alv da Landquart direcziun Maiavilla ed ha surpassà dus velos. Il medem mument è vegnì in auter auto da tschella vart da Maiavilla direcziun Landquart. Quel ha stuì franar cumplainamain pervi dal manever da surpassar dal Mercedes. Pervi da quai hai lura dà ina collisiun, perquai ch'i vegniva in segund auto nà da Maiavilla direcziun Landquart è quel è lura pitgà en quel davant.

Vi da omadus autos haja dà in donn considerabel. Quels han stuì vegnir transportads davent entras in servetsch da depannagi. La Polizia chantunala tschertga persunas che pon far indicaziuns davart l'accident ed en spezial davart il manischunz dal Mercedes.