Il parlament recumonda in Na a l'iniziativa per in scumond d'experimentar cun animals ed umans. Quella saja memia radicala ed avess consequenzas per il sectur da sanadad, la scienza e l'economia en Svizra. Nicolas Schnoz è dentant persvadì da l'iniziativa e metta in Gea en l'urna.

Nicolas Schnoz da Glion ha 25 onns e studegia scienzas da l'ambient a Turitg. Ed el s'engascha per il dretg da l'animal. Ses credo: «L'animal n'è betg in product». Quai emprova el er da viver en ses mintgadi, per exempel cun sa nutrir vegan, cun evitar da cumprar vestgadira da tgirom ubain launa e cun cumprar be cosmetica e medicaments producids senza emprovas d'animals. El vegn a dir Gea a l'iniziativa, perquai che:

Ins na po betg giustifitgar eticamain experiments cun animals. Nus faschain cun els tge che nus vulain e torturain els, be per forsa avair in nov medicament per il carstgaun.

El di «forsa» avair in nov medicament, perquai ch'el è persvadì, ch'ils experiments na portian betg resultats exacts. In carstgaun sa differenzieschia memia fitg da l'animal. La scienza duai sa focusar pli fitg sin metodas alternativas, quai fiss ses giavisch.

Ins tschertga gia daditg medicaments cunter cancer e na vegn betg vinavant. Jau crai ch'ils experiments cun animals impedeschan il svilup, perquai ch'ins sa focusescha sin els enstagl da guardar sin novas metodas.

audio Nicolas Schnoz è aderent da l'iniziativa 04:03 min, Actualitad dals 03.02.2022. laschar ir. Durada: 04:03 minutas.

In signal per la politica e la populaziun

Nicolas Schnoz na crai betg che l'iniziativa survegn ina maioritad, cunquai ch'ella saja formulada in zic memia radical. «Sch'ins avess focusà be sin ils experiments cun animals avess ella forsa survegnì dapli consentiment». Tuttina saja l'iniziativa impurtanta per far attent la populaziun e la politica sin ils experiments cun animals.