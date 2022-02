Ils blers experiments cun animals en il Grischun èn tals che fan nagin ubain be in pitschen donn a l'animal, sco per exempel metter in chip sin in tschierv. Ma i dat in lieu en il Grischun, nua ch'il donn è pli gronds: En il center per osteosintesa AO a Tavau.

En la stalla dal center per osteosintesa AO a Tavau vivan il mument 30 nursas, 30 cunigls e 18 ratuns. Els vivan qua sco sin in puresser usità , be cun la differenza, ch'els sa tschentan sut il scalpel. L'institut construescha e perscrutescha numnadamain struvas e plattas da metal per ruttadiras ubain malsognas da l'ossa.

La nursa ha interessantamain ossa fitg sumeglianta al carstgaun, betg be quai che pertutga la structura mabain er la grondezza. Perquai faschain nus noss experiments savens cun nursas.

Quai munta, ditg salop: Rumper las chommas a las nursas per puspè metter ensemen ellas? «Gea, quai è uschia, dentant quellas na vegnan betg ruttas, mabain nus tagliain dapart ellas en in'operaziun nua che l'animal è narcotisà e survegn medicaments cunter il mal. Per che l'animal haja uschè pauc sco pussaivel da patir.»

Legenda: Urban Lanker Il pur e capo-tgirader d'animals en il center per osteosintesa AO a Tavau guarda da ses ratuns. RTR, Sabrina Bundi

«Il mal è giustifitgà, sche...»

Per il veterinari Stephan Zeiter è la lavur che l'institut fa impurtanta: «Per exempel essan nus uss vid testar ina platta da metal ch'impedescha infecziuns. Per mai è il mal da l'animal lura giustifitgà, sche nus pudain cun questa platta impedir suenter numerusas infecziuns tar ils carstgauns». Er el avess gugent alternativas tar ils experiments cun ils animals, dentant per il mument na saja quai anc betg pussaivel.

Ed er la biomecanista Ladina Hofmann che lavura dapi 12 onns en il center AO vesa quai sumegliant:

In oss è insatge uschè cumplex ch'ins na po anc betg laschar crescher el artifizialmain, perquai duvrain nus anc l'animal.

Sper quai perscrutescha l'institut dentant er bleras metodas alternativas per pudair desister en il futur da l'animal. Els han er gia pudì remplazzar per insaquantas metodas l'animal cun la maschina, per exempel in bioreactur che simulescha in schanugl.

Cunter l'iniziativa

Ladina Hoffmann sco er Stephan Zeiter èn perquai cunter l'iniziativa che vul scumandar tut ils experiments cun animals en Svizra. «In Gea a questa iniziativa fiss in Na al svilup medicinal», di Hofmann. Zeiter agiunta, che quai avess lura er consequenzas per la sanadad da la populaziun, perquai ch'ella n'avess lura betg pli a disposiziun differents medicaments ubain novas metodas. Er la scienza en Svizra e l'economia patissian, perquai che bleras plazzas da lavur stuessan vegnir stritgadas, agiunta el vinavant.