Ha l'uman il dretg da duvrar animals per ses interess? Questa dumonda stat en il center da la votaziun sur da l'iniziativa per in scumond d'experimentar cun animals. Ma quants experiments cun animals datti insumma en il Grischun e tgenins vegnan fatgs il pli savens?

Totalmain hai dà l’onn passà 40 experiments cun 2'543 animals en il Grischun.

1 dals experiments è sin stgalim 3 (cun grond donn per l’animal).

Il pli savens vegn experimentà en il Grischun cun nursas, suandà da cunigls e mieurs.

En l’entira Svizra è il dumber d’animals duvrads per experiments stà il 2020 tar 556’107.

3,5% da quels animals èn vegnids duvrads per experiments dal stgalim 3.

En tut la Svizra vegni cunzunt experimentà cun mieurs (346'382 animals).

Il chantun cun ils blers animals per experiments è il chantun Turitg (120'886 animals) suandà dal chantun Basilea (112'775 animals).

Sch'ins patratga vid experiments cun animals sche patratgan ins savens vid pitschnas mieurs cun tumors ubain cancer. En il Grischun guardan experiments cun animals per regla or uschia: «In experiment che cuzza actualmain è in per chattar in nov med cunter la palusa bletscha. Quai vul dir che nus faschain bogns a nursas sin il puresser», di Giochen Bearth, veterinari chantunal. In auter exempel per in experiment cun in animal è, sch'ina doctoranda prenda sang d'ina vatga ubain sch'ins narcotisescha in tschierv per exempel per metter si ad el in cularin.

Per tals experiments saja la pli gronda part dals animals vegnida duvrada. Totalmain ha il Grischun duvrà l'ultim onn 2'543 animals per experiments, sco quai che l'uffizi per statistica da la confederaziun ha enumerà.

audio Survista grischuna davart ils experiments cun animals 03:59 min, Actualitad dals 03.02.2022. laschar ir. Durada: 03:59 minutas.

Trais stgalims da donn

Ils blers animals sajan era vegnids duvrads per experiments dal stgalim 1 ubain 2 da totalmain trais stgalims che categoriseschan il donn vid l'animal, pia quanta tema ubain quanta dolur sto l'animal supportar per quant temp. È la dolur pitschna e curta sco per exempel prender sang, è quai in stgalim 1 ubain 2. Ils pli dispitaivels experiments cun animals èn quels dal stgalim 3. En il Grischun ha quai dà ils ultims dus onns be in experiment sin quest stgalim – en il center per osteosintesa AO a Tavau. Qua vegnan perscrutadas ruttadiras e malsognas da l'ossa.

Reglas strictas

Per dentant pudair far experiments cun animals ston ins emplenir in formular da 30 paginas ed inditgar tut ils detagls sco per exempel quants animals che vegnan duvrads per tge, quantas persunas che lavuran cun ils animals e tge scolaziun che las persunas han, co ils animals vegnan tegnids etc. Quellas indicaziuns vegnan lura evaluadas d'ina cumissiun che la regenza ha elegì. Ella sa cumpona en il mument d'ina represchentanta da la protecziun d'animals, in chirurg uman, in chirurg veterinari, in biolog sco er in teolog. Els han da giuditgar, ditg simpel: «sch'il niz per la societad è pli auts ch'il donn per l'animal. Ed i na dastga betg dar in'alternativa tar l'animal».

Be sche la cumissiun vegn tar il resultat che l'experiment saja giustifitgà po el vegnir fatgs. La lubientscha definitiva succeda en furma d'ina disposiziun entras il veterinari chantunal, ed er la confederaziun ha anc ina giada 30 dis il dretg da far recurs.