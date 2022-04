Martin Bühler è ina persunalitad enconuschenta en il Grischun dapi la pandemia da corona. Sco schef dal stab da crisa dal chantun è el stà ils ultims onns en la publicitad sco strusch in'autra persuna en il Grischun. Ch'el na saja betg in politicher versà cun rutina, conceda er il president da la Partida liberaldemocratica dal Grischun, Bruno Claus. El menziuna dentant che Martin Bühler ha studegià politica. L'um da 45 onns è pia in «betg-politicher» ch'è politolog.

Martin Bühler – carriera e scolaziuns Avrir la box Serrar la box Carriera: dapi 2016 : directur da l'Uffizi da militar e da protecziun civila en Grischun

: directur da l'Uffizi da militar e da protecziun civila en Grischun 2013-2016 : manader da la partiziun finanzas e servetschs e commember da la direcziun da la Scola auta da pedagogia dal Grischun

: manader da la partiziun finanzas e servetschs e commember da la direcziun da la Scola auta da pedagogia dal Grischun 2008-2013 : manader da project e collavuratur scientific en la partiziun da relaziuns internaziunalas e protecziun tar il Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

: manader da project e collavuratur scientific en la partiziun da relaziuns internaziunalas e protecziun tar il Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport 1998-2008: Scolast primar a Thalwil e Zollikon Scolaziuns: 2015 : Executive Master of Business Administration – General Management a la HTW Cuira

: Executive Master of Business Administration – General Management a la HTW Cuira 2010 : Master da l'Universitad Turitg en politologia cun approfundà relaziuns internaziunalas e filosofia politica

: Master da l'Universitad Turitg en politologia cun approfundà relaziuns internaziunalas e filosofia politica 1997: Patenta da scolast, Scola media evangelica a Schiers El ha colliaziuns tar la Scola media evangelica da Schiers ed è commember da la suprastanza da la Fundaziun militar-istorica dal Grischun. Plinavant è el il figl dad Agatha Bühler, l'anteriura presidenta dal Cussegl grond.

«Elecziuns da la regenza èn elecziuns da la persunalitad»

Il president da partida na vesa betg in dischavantatg che lur candidat n'ha betg gronda experientscha politica. Tar las elecziuns da la regenza giaja spezialmain per la persunalitad. E la populaziun enconuschia Martin Bühler dapi dus onns. Fin tar las elecziuns dals 15 da matg saja uss impurtant dad ir tranter la glieud, manegia Bruno Claus. Fin lura vegn il candidat liberaldemocrat ad avair visità bunamain 200 occurrenzas. El vegnia er adina accumpagnà d'ulteriuras persunas da la partida. Saja quai dal cusseglier dals chantuns, Martin Schmid u da la cussegliera naziunala, Anna Giacometti. Els sajan là per sustegnair il candidat e betg per dir tge ch'el haja da far co. Da vulair midar ina persunalitad, saja il pli fallà ch'ins possia far, di Bruno Claus.

La Partida liberaldemocratica sto defender ses sez en la regenza grischuna: Christian Rathgeb na dastga numnadamain betg candidar per in'ulteriura perioda d'uffizi.