Cuira survegn sustegn dal chantun tar la problematica da drogas

Il chantun veglia gidar a tschertgar localitads adattadas sco era sa gidar cun la finanziaziun d'ina stanza per consumar drogas a Cuira. Uschia hai gì num mesemna en il parlament. La situaziun saja malcuntentaivla sche betg nunsupportabla per ils consuments da drogas, ha ditg il deputà e cusseglier da la citad da Cuira Patrick Degiacomi. Tant pli è el led ch'il chantun porscha maun en chaussa. La collavuraziun saja gia sa meglierada.

En il Stadtpark a Cuira è s'etablida ils ultims onns ina scena da drogas averta. La citad vul meglierar la situaziun tranter auter cun ina stanza per consumar las drogas. Il post federal Infodrog quinta che radund 50 fin 60 persunas visitassan mintga di questa stanza per consumar lur drogas. Ina tala purschida custass tranter 400'000 e 600'000 francs ad onn. La gronda part da la summa vegniss duvrada per las pajas dal persunal.

Uffizis senza revisiun externa

En il Grischun possedan quatter uffizis da scussiun e concurs nagina revisiun externa, quai ha mussà ina retschertga da la regenza en connex cun ina intervenziun en il Cussegl grond. Tuttina na vesa la regenza nagin basegn d’agir. La lescha prescriva sulet ch’ils uffizis da scussiun vegnian controllads dad ina cumissiun da gestiun cun commembers da las vischnancas.

La deputada Franziska Preisig (Samedan/PS) ha crititgà la mancanza da controllas professiunalas. Ils uffizis da scussiun e concurs decidian davart destins persunals e davart concurs che giajan per part en ils milliuns. La deputada ha annunzià dad inoltrar ina ulteriura intervenziun en quest connex.

Chatscha

La regenza grischuna lascha analisar l’avegnir da la chatscha grischuna e sch’i dovra midadas. Quai ha cusseglier guvernativ Mario Cavigelli empermess en la sessiun d’avrigl. La PPS vuleva numnadamain savair co vinavant cun la chatscha – surtut cunquai ch’igl è era l’onn passà puspè vegnì sajettà memia paucs tschiervs durant chatsch’auta. Ina regulaziun definitiva na saja betg pussaivla durant il settember – hai num da la regenza. I dovria il sistem cun la chatscha speziala. Tuttina haja l’Uffizi da chatscha l’incumbensa da sclerir problems e chattar schliaziuns. Per quest intent ha l'Uffizi da chatscha instradà discurs cun represchentants tranter auter da l'agricultura, dal guaud e dal turissem.

Plinavant fa l’Uniun grischuna da chatscha (BKPJV) questa primavaira ina retschertga tar chatschaduras e chatschadurs per vegnir a savair ils problems urgents en las secziuns. Cun las secziuns veglian ins lura danovamain discurrer cura che ils resultats tant da la retschertga sco er dals discurs sajan sin maisa.

Bilantscha chatscha 2021:

Refusà incumbensa per scolaziun da pilots da dronas

Il Cussegl grond ha discutà davart la violaziun da la sfera privata tras dronas e fotografias fatgas cun dronas. L’allianza dal center ha pretendì en ina incumbensa che proprietaris da dronas stoppian far ina scolaziun ed in examen. Il Cussegl grond ha dentant refusà l’incumbensa cun 83 cunter 23 vuschs. La sfera privata saja protegida abundantamain tras las leschas federalas, han argumentà las autras fracziuns. Sin plaun federal è plinavant en lavur ina revisiun che preveda in obligatori da sa registrar ed ina scolaziun cun examen per pilots e pilotas da dronas.

Corona: cas da direzza

Dapi il cumenzament da la pandemia da Covid-19 ha il chantun Grischun pajà 200 milliuns francs per cas da direzza. Quai ha confermà il minister d’economia Marcus Caduff sin dumonda da RTR. Actualmain pon las interpresas cun perditas tras corona s’annunziar per survegnir sustegn per l’ultim quartal da l’onn passà. Enfin uss ha il chantun survegnì 86 annunzias, quai saja bler pli pauc che las periodas avant. Per esser preparà per l’avegnir ha il Cussegl grond decis oz unanimamain da prolungar ses program per cas da direzza. Quai suenter ch’era la Confederaziun ha prolungà sias mesiras enfin la stad.

Legenda: Il resultat da la votaziun è stà unanim. RTR, Nadja Cadonau

Occurrenzas grondas

En cas che occurrenzas grondas stuessan vegnir stritgadas pervia da Covid-19, datti daners dal chantun anc enfin la fin da l’onn. Suenter la Confederaziun ha uss er il Cussegl grond decis (unanimamain) da prolungar quest sustegn finanzial.

En il passà èn 48 occurrenzas grondas s’annunziadas per quest sustegn (p.ex. maraton da skis, cursas da skis a Lai u il festival d’umor ad Arosa) – dentant be ina ha stuì vegnir annullada causa corona: La Cuppa Spengler. Quants daners ch’il turnier da hockey survegn duai vegnir enconuschent proximamain, hai num tar il Departament d’economia sin dumonda da RTR. Per l’entir fonds ha il chantun reservà via budget 4 milliuns francs – quant che vegn propi duvrà dependa dal svilup da corona.

Sancziuns cunter la Russia

La fracziun socialdemocratica en il Cussegl grond tschenta dumondas appartegnent sancziuns cunter la Russia. En spezial less fracziun savair da la regenza co ch’ella proceda pertutgant las sancziuns cunter la Russia. Il Cussegl grond considerescha questas dumondas urgentas. Ils deputads èn s’exprimids cun 102 cunter 5 vuschs per ina debatta anc en questa sessiun. Gievgia ha lieu la debatta e la regenza respunda las dumondas davart las sancziuns.

Ils temas da l'emprim di da sessiun: