Hans Vetsch (72) da Grüsch è sa decidì definitvamain e va en la cursa per in sez en la regenza. Quai ha el communitgà envers las medias.

Suenter intgins onns d'abstinenza politica veglia el daventar activ, uschia argumentescha Hans Vetsch sia motivaziun da candidar. El veglia porscher al suveran grischun cun sia candidatura in'alternativa libra. Las bunas reacziuns ch'el haja survegnì l'ultim temp hajan dà il davos stausch, ha declerà l'um dal Partenz.

Jau tschertg ina via da pudair far insatge per la publicitad. Quai sco candidat liber, uschia ch'ins na sto betg tscherner insatgi ord la cuntrada da partidas.

Cumbat electoral senza gronds brimboris

Senza pledader da medias, lungs pleds, placats u grond sustegn ha Hans Vetsch lantschà ses cumbat electoral. El veglia cunzunt cuntanscher attenziun entras las medias, las medias socialas e durant discussiuns da podi, ha el declerà a Grüsch. Ina gronda campagna per far enconuschent sia candidatura n'haja el betg, quai saja dentant era ina part da sia strategia: Esser in'alternativa tar tut tschels candidats e la candidata che cumbattan il matg per in dals tschintg sez en la regenza grischuna. El manegia ch'el haja uschia bunas schanzas.

Legenda: Lantschà persuls il cumbat: Hans Vetsch va sco candidat senza partida en la cursa. RTR, Anna Selina Quinter

Cumenzà ha tut sin social media

Ils 21 da mars ha l'um da 72 onns publitgà sin facebook ina resposta da l'anteriur cusseglier guvernativ socialdemocrat Claudio Lardi. Hans Vetsch ha dumandà lez, tge ch'el pensa, sch'el candidass per la regenza grischuna. Claudio Lardi saja in enconuschent dad el, accentuescha Hans Vetsch.

La reacziun da l'anteriur commember da la regenza grischuna è vehementa. Nagina schanza haja el, ed i regia perfin in privel da sa blamar, sch'el candideschia. Mo questa critica ha motivà anc pli fitg l'architect. Ad RTR ha Hans Vetsch lura confermà ch'el saja vid ponderar da candidar sco cusseglier guvernativ. Ina reacziun negativa haja el plinavant er survegnì d'in auter anteriur cusseglier guvernativ da la PS, numnadamain da Martin Jäger. Tge che lez ha ditg, n'ha el dentant betg vulì tradir.

Las vuschs criticas da dus anteriurs politichers prominents han dà ina extra-motivaziun a l'um da 72 onns. El haja dentant era survegnì reacziuns positivas da la populaziun, menziuna l'architect. Uschia ha el vulì guardar, sch'i dettia ulteriuras reacziuns e lura decider.

Betg gronda experientscha politica

La carriera politica da Hans Vetsch è survesaivla. Dus onns saja el stà en il cussegl communal da Grüsch, e curt saja el stà commember da la Partida liberaldemocratica. Actualmain n'è el dentant betg en ina partida politica. El n'era betg adina dal medem maini sco la partida ed aveva avunda da lungas discussiuns politicas senza resultats, sco el ha ditg envers RTR. El è en emprima lingia liberals, tar dumondas sozialas plitost da la vart senestra, tar dumondas da l'economia plitost da la vart dretga. Sco architect vulessia el s'engaschar spezialmain per temas da bajegiar, sco per exempel per spazi d'abitar pajabel per indigens u sa fatschentar cun la problematica da segundas abitaziuns. In plan exact n'ha el dentant anc betg. Quai sa mussia per cura ch'el haja rimnà dapli experientschas ed haja la survista dal uffizi.