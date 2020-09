Els han laschà scrudar l’ultimatum da las autoritads. La regenza da la citad da Berna aveva dà in ulteriur ultimatum als activists da clima sin la plazza federala. Fin il mardi saira avessan ils demonstrants stuì rumir la plazza.

Uschiglio haja la tschertga d’in cumpromiss fatg naufragi, aveva la regenza da la citad scrit. Tenor il directur da segirtad da Berna, Reto Nause, era quai manegià tranter las 19 e las 20:00 uras.

Ils activists da clima possian cuntinuar lur camp sin la plazza Waisenhaus ch’è en vischinanza u insanua auter.

Reto Nause suttastritga che per las autoritads da la citad stettia ina schliaziun paschaivla en il center.

Dapi ier occupeschan activists da clima la plazza federala cun in camp da protest. Il moviment da clima vul far pressiun sin la politica - per che quella fetschia dapli per la protecziun dal clima. Manifestaziuns sin la plazza federala èn da principi scumandadas durant la sessiun dal parlament.

Emprims acts da violenza

Sche la plazza vegn rumida u betg, ha Reto Nause laschà avert. Al «Bollwerk» datti emprims acts violents.