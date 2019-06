La glista da cumpra che l'armada dovria per segirar en avegnir la segirezza è impressiunanta: La cussegliera federala Viola Amherd vul cumprar en per 15 milliardas francs. La glista sa cumpona da raketas per duas milliardas, jets da cumbat per sis milliardas e novs vehichels armads e sistem terresters per sis milliardas.

Per nus è cler: Blers sistems vegnan a la fin da lur vita. Quels èsi da substituir, sch'ins vul garantir la segirezza er en avegnir e quella segirezza custa.

Per quellas cumprias na basta il budget actual da radund 5 milliardas ad onn betg pli. Perquai vul la cussegliera federala dapli raps per l'armada – concret radund ina milliarda ad onn. Quella duai vegnir ensemen en etappas dal 2021 fin il 2032.

