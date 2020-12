Per gidar interpresas svizras en la crisa da corona, aveva il Cussegl federal lantschà la primavaira in program da credits. Uschia gieva quai pli simpel per interpresas, da survegnir daners.

Radund 17,3 milliardas francs han interpresas duvrà cun nizzegiar il program federal da credits da corona. Mintga 5avla interpresa saja sa servida tar ils credits garantids da la Confederaziun, scrivan ils economs da la Banca naziunala svizra.

Tenor il rapport èn ils credits er arrivads tar las interpresas giavischadas. Uschenumnadas firmas da zombi, na sajan betg vegnidas carmaladas sur mesira. Per ils economs da la SNB èn firmas da zombi talas interpresas, che han ina rendita bassa e daivets auts.

Ord l'archiv: