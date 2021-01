Ils chantuns survegnan en tut quest onn 4 milliardas ord il gudogn da la BNS. Per il Grischun datti 92 milliuns francs. Quai èn 30 milliuns dapli che l'onn avant.

6 milliardas per Confederaziun e chantuns

La Banca naziunala svizra BNS vegn ils proxims tschintg onns a pajar ora fin a 6 milliardas francs da ses gudogn a la Confederaziun ed als chantuns – uschia er quest onn. Fin uss era la limita maximala che la Banca naziunala pajava or tar 4 milliardas.

30 milliuns dapli per il Grischun

Per l'onn da gestiun 2020 da la BNS èn las premissas dadas per pajar ora la summa maximala – 2 milliardas van uschia a la Confereraziun e 4 milliardas als chantuns. Da quai profitescha er il Grischun. Il chantun survegn uschia passa 92,5 milliuns francs. Quai èn 30 milliuns francs ubain stgars 50% dapli che l'onn avant.

Gist uss durant la pandemia da corona vegnan quels daners sco clamads per ils chantuns. Quai ha il president da la Conferenza dals directurs da finanzas confermà envers Radio SRF:

Che la Banca naziunala Svizra po pajar or la summa maximala per il 2020, ha da far cun ils gudogns da milliardas che la BNS ha fat durant l'onn da corona 2020 – quai tranter auter pervi dals gronds profits al martgà da finanzas.