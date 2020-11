Cun in gudogn da 15,1 milliardas francs suenter ils emprims nov mais da l'onn, crescha la schanza ch'ils chantuns survegnan per il 2020 ils pajaments maximals ord il gudogn.

Banca naziunala sin via al grond gudogn annual

Concret scriva la Banca naziunala svizra suenter ils emprims nov mais dal 2020 in gudogn da 15,1 milliardas francs. Il gudogn resulta quasi cumplettamain dal terz quartal che serra cun in plus da 14,3 milliardas. Quai ha la banca communitgà il venderdi.

La cunvegna actuala prevesa che la Banca naziunala distribuescha ina summa maximala da 4 milliardas francs a Confederaziun e chantuns, sche la reserva da distribuziun munta a dapli che 40 milliardas francs – actualmain munta quella reserva a stgars 100 milliuns francs.

Gronda perdita pussaivla

Quai vul dir, che la Banca naziunala pudess far ils ultims trais mais dal 2020 ina perdita da var 60 milliardas francs , senza ch'i midass insatge vi da la distribuziun maximala.

Dal tut nunpussaivel n'è quai dentant betg. Uschia ha la Banca naziunala stuì magunar l'emprim quartal da quest onn ina perdita da 38 milliardas francs, pervi dal crash a la bursa e l'augment dal curs dal franc svizzer.

