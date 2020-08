La Banca naziunala svizra ha scrit cifras nairas l’emprima mesadad da l’onn. Sut il stritg ha ella fatg in gudogn dad 800 milliuns francs, sco la SNB ha communitgà. Cunzunt il svilup dal pretsch da l’aur haja contribuì a quest resultat. L’emprim quartal saja stà fitg flaivel pervi da la crisa da corona. Là saja resultà ina perdita da 38,2 milliardas francs. Il segund quartal saja percunter stà positiv, là hajan ins pudì far in plus da 39 milliardas.

Ina prognosa per l’entir onn saja difficila, perquai ch’il resultat da la banca naziunala dependia en emprima lingia dal svilup als martgads d’aur, devisas e chapital.

L’onn passà ha la SNB fatg in gudogn da 49 milliardas francs.