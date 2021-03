Ils CEO's da SBB, Posta, la SRG SSR ed autras interpresas affiliadas a la Confederaziun duain survegnir maximal 1 milliun paja ad onn. Il Cussegl naziunal è s'exprimì gievgia per in cunfin da las pajas – encunter l'opiniun dal Cussegl federal.

Las pajas per part fitg autas che vegnian pajadas, chaschunian nunchapientscha tar la populaziun, ha ditg Gerhard Pfister (PCD/ZG) en il num da la Cumissiun d'instituziuns politicas dal Cussegl naziunal. Da la vart da las fracziuns haja quai tunà sumegliant.

Sulet la fracziun da la PLD è sa dustada d'approvar il project uschia. Quel giaja a chaval a l'unda da gritta pervi dal excess da pajas, ha ditg Kurt Fluri (PLD/SO). Il project saja fauss perquai ch'el mettia si a tut las interpresas il medem viertgel. Las differentas interpresas na vegnian betg resguardadas. Sche, lura stoppian ins metter limitas che resguardian la branscha da l'interpresa, ha ditg Fluri.

Cussegl federal na vul nagina schliaziun inflexibla

Er per il Cussegl federal è questa regulaziun memia pauc flexibla. Plinavant haja il Cussegl federal gia enta maun ils instruments per evitar che las pajas dal cader giajan memia aut, ha declerà il minister da finanzas Ueli Maurer. El ha vulì ch'almain la Swisscom vegnia pigliada or da questa regulaziun, perquai che quella saja sco interpresa a la bursa, suttamessa al dretg d'aczias. Quai ha il Cussegl naziunal refusà.

Vegnida cun quest project era oriundamain, la Cussegliera naziunala da la PS, Susanne Leutenegger Oberholzer (BL), entras in'iniziativa parlamentara. La fatschenta va uss en il Cussegl dals chantuns.