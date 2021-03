En la conferenza da mediaziun è per il pli sa mess tras il Cussegl dals chantuns – e cun quai la varianta dal Cussegl federal. Quai munta: Per cas da direzza duai dar maximalmain 10 milliardas francs. Il Cussegl naziunal ha vulì dar dapli daners.

Enfin oz a bun'ura han il Cussegl naziunal e quel dals chantuns cumbattì per vegnir d'accord tar las differenzas grondas en la lescha da Covid-19 – senza che quai fiss gartegià. Perquai hai duvrà ina conferenza da mediaziun cun commembers dad omaduas chombras. Quella ha sa discussiunà sur mezdi davos portas serradas.

Conferma da commembers da la conferenza

Per il pli saja il Cussegl dals chantuns sa mess tras, quel ha sustegnì la varianta cun pli paucs daners, che correspunda a la proposta dal Cussegl federal, quai è vegnì confermà ad SRF da plirs commembers da la conferenza. Uschia duai dar maximalmain 10 milliardas francs per cas da direzza. Quai èn 7,5 milliardas dapli che oz.

Il Cussegl naziunal era s'exprimì er en auters puncts per schliaziuns pli generusas, che avessan custà tenor minister da finanzas Ueli Maurer enfin 10 milliardas dapli. Maurer è fin la fin sa dustà encunter ed ha crititgà oz a bun'ura il Cussegl naziunal che giaja enturn senza quità cun ils daners da taglia. Quai haja frustrà el.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Lescha da Covid Il Cussegl naziunal è anc adina pli generus 11.03.2021 Cun audio

Svieuta da sut 60% resta il cunfin

Tenor la proposta da la conferenza da mediaziun duain interpresas pir pudair profitar dals daners per cas da direzza, sch'ellas fan pli pauc che 60% da lur svieuta ch'els han en media. Quai è gia uss reglà uschia en la lescha. Il Cussegl naziunal ha vulì pussibilitar a dapli interpresas da profitar da quests daners. Cun excepziuns avessan er gia interpresas cun pli pauc che 75% da la svieuta duì profitar.

In cumpromiss hai dà tar eveniments gronds che han stuì vegnir desditgs. Sch'il chantun paja la mesadad dals custs, duai la Confederaziun surpigliar tschella mesadad. Total duai la varianta da la conferenza da mediaziun custar radund ina mesa enfin ina milliarda dapli che la varianta dal Cussegl federal. Quai haja calculà Cusseglier federal Ueli Maurer.

Damaun duess la varianta or da la conferenza da mediaziun survegnir ina maioritad en omadus cussegls. Sche in dals cussegls schess gievgia Na a questa proposta, è l'entira revisiun da la lescha giud maisa – e cun quai er la proposta dal Cussegl federal d'auzar il budget per cas da direzza sin 10 milliardas francs.

Quai na vulan las partidas da la sanestra ch'èn vegnidas sut las rodas en il Cussegl naziunal betg ristgar. Lur represchentantas e represchentants en la conferenza da mediaziun hajan perquai er approvà la finala la proposta.