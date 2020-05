17,3 milliuns pachets ha La Posta svizra sortì e partì ora il mais d'avrigl. Quai èn uschè blers sco anc mai en l'istorgia da La Posta e marcantamain dapli che durant il mais da Nadal. Per cumparegliar: Il december dal 2019 ha La Posta elavurà 15,6 milliuns pachets ed il december dal 2018 èn quai stads 13,2 milliuns. Sco La Posta communitgescha, saja il dumber da pachets s'augmentà il mars per 17% cumpareglià cun il medem mais da l'onn avant e l'avrigl per 40%.

Ils collavuraturs e las collavuraturas da La Posta han durant las ultimas emnas mussà prestaziuns maximalas. Sco La Posta scriva, n'ha l'interpresa numnadamain betg auzà il dumber da persunal durant l'ultim temp, sco quai ch'ella fa per ordinari avant Nadal.

