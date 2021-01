En Svizra duai dar in sistem da cunfin e da test cumplessiv. Quai pretendan las presidentas ed ils presidents da tut las grondas partidas – da la PPS fin ils Verds – en ina brev cuminaivla al Cussegl federal. Quai rapporta la «SonntagsZeitung». Els pretendan che persunas ch’entrian en Svizra stoppian preschentar in test da PCR or far in test svelt. Ed er sch’il test saja negativ, duaja valair ina quarantina dad almain tschintg dis.

Reglas pli severas per frontaliers

Er cunfinaris na duajan betg pli dastgar entrar senz’auter en Svizra, mabain duajan vegnir testads sistematicamain – e quai da las firmas ch’occupeschan els.

GDK vul reducir temp da quarantina

Ina pitschna maioritad dals chantuns vul reducir il temp da quarantina da 10 sin 7 dis. La premissa è ch’in test da corona è negativ suenter 7 dis. Quai ha communitgà la Conferenza svizra da las directuras e dals directurs chantunals da sanadad (GKD). Bain saja ina reducziun da la quarantina actualmain da valitar precautamain, dentant saja quai in’opziun giustifitgabla sut la premissa menziunada.

Plinavant vulan ils chantuns che persunas, che vegnan d’in pajais da risico, stoppian en l’avegnir mussar in test da PCR negativ.

Critica per il reschim da cunfin Textbox aufklappen Textbox zuklappen Andreas Züllig, il president da Hotelleriesuisse disturba surtut la proposta d'ina quarantina da tschintg dis per giasts da l'exteriur. Differentas destinaziuns sco San Murezzan, Lucerna e Zermatt dovrian giasts internaziunals. Sulet cun giasts ord la Svizra na possian ins betg cumpensar quai, ha Andreas Züllig ditg envers Radio SRF. Elisabeth Schneider-Schneiter (PCD) è s'exprimida critica envers la proposta. In pli stregn reschim cunter cunfinaris saja problematic, per exempel per ospitals e l'entira economia en chantuns da cunfin.

