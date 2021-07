Il minister da l'exteriur, Ignazio Cassis ed il cumissari da l'Uniun europeica, Johannes Hahn èn s'inscuntrads a Brüssel. Els han discutà, co ch'i duai ir vinavant cun l'UE e la Svizra suenter che la cunvegna da basa ha fatg naufragi.

Il discurs informal saja stà in bun barat. Ins saja uss al punct che omaduas varts pondereschian, co ch'il futur duaja guardar or, ha ditg Cassis en la Tagesschau.

Il cumissari da l'UE, Hahn ha discurrì d'in discurs amicabel. Malgrà differentas posiziuns en tschertas dumondas, saja impurtant da mantegnair ina basa da confidenza e da cuntinuar il dialog, ha ditg Hahn. La Svizra restia in impurtant partenari da l'UE.