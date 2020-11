Da 100 persunas sur 80 onns, èn 15 en chasas d'attempads e 29 survegnan agid a chasa da la Spitex. En las chasas d'attempads èn las persunas vegnidas tgiradas en media 12 uras ad emna. A chasa en media in'ura e mez. La fin dal 2019 eran passa 90'000 persunas en chasas d'attempads e da tgira. Trais quarts da quellas persunas eran sur 80 onns veglias.

Las chasas da vegls e da tgira han chaschunà l'onn passà custs da manaschi da totalmain 10,5 milliardas francs. Las prestaziuns da la Spitex han custà en total 2,7 milliardas francs.

Trend da «congedis» crescha

En spezial èn s'augmentadas las dumondas per plaz en structuras dal di e da la notg. Quellas pussibiliteschan da vegnir a moda regulara, ma be per curt temp, per exempel a star sur notg. Uschia vegnan ils parents che tgiran normalmain las persunas, da sa revegnir. La dumonda per talas purschidas è s'augmentada. Il 2019 hai dà prest 20% dapli talas plazzas ch'anc l'onn avant.