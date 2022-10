Pilots e pilotas da la Swiss avevan smanatschà da far chauma la proxima fin d'emna. Dapi l'avrigl lavuran els senza contract collectiv da lavur ed en enfin ussa betg stads cuntents cun las cundiziuns da la Swiss. Er il persunal a terra n'è betg cuntent cun las cudiziuns da lavur. Tge megliuraziuns ch'i dat, n'è enfin uss anc betg enconuschent publicamain.

Discussiuns e smanatschas da chauma

Gia dapi in temp è la federaziun da pilots da la Swiss, Aeropers vid cumbatter per meglieras cundiziuns da lavur. Sper quai aveva ina retschertgas tar ils pilots e las pilotas mussà ch'ellas veglian far chauma. Avant era la societad aviatica Swiss sa declerada pronta da s'inscuntrar cun il sindicat da las pilotas e dals pilots Aeropers. Ordavant aveva Aeropers sclaus ina procedura da mediaziun e pretendì in inscunter. Quai saja pli effectiv sin la via ad in contract da lavur general per pilotas e pilots.

Gia refusà ina offerta

En la dispita per in nov contract da lavur collectiv avevan ils pilots da la Swiss refusà ina offerta da la societad aviatica. Tenor ina communicaziun da la Swiss cuntegnia quella meglieraziuns da total passa 60 milliuns francs, cumpareglià cun lur ultima offerta per in contract da lavur collectiv. Dapi il prim d'avrigl sgolan ils pilots senza contract da lavur collectiv.