Carburants fossils sco ieli duain vegnir scumandads en Svizra. Citads senza autos duain pussibilitar a la glieud da sa mover a pe, cun il velo u cun il traffic public. Quai pretenda il moviment «Chauma dal clima» en ses plan d'acziun per reducir las emissiuns da gas da serra sin 0 fin l'onn 2030.

Chauma per il clima

Vinavant prevesa quest plan d'acziun che giuvenils dastgian gia votar cun 14 onns, damai che quels sajan pertutgads particularmain da la midada dal clima.

Il catalog ch'il moviment ha preschentà è vegnì elavurà ensemen cun expertas ed experts da la politica, da l'economia e da la scienza. En total propona el 138 mesiras. Il motiv per quest plan è tenor il moviment la passivitad da las autoritads a la politica. Las instituziuns n'hajan nagin plan adequat per far frunt a la crisa dal clima.

Entras il plan veglian ins mussar, ch'in auter mund fiss pussibel. El cumpiglia las pli impurtantas mesiras ecologicas e socialas per transfurmar la societad e l'economia. En il mument possian ins anc far questa midada, ins na dastgia dentant betg spetgar memia ditg.