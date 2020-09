Laschar s'infectar ina gronda part da la populaziun cun il coronavirus per uschia cuntanscher in'immunitad collectiva na saja betg la dretga via. Quai din ils experts da la Task Force Covid-19 da la Confederaziun. I existia il privel ch'il dumber dals mortoris s’augmentass a moda dramatica.

Plinavant sa basia questa tesa sin in fundament malsegir. Ils experts recumondan da persequitar vinavant la via instradada, fin ch'ins haja chattà in vaccin.