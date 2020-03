SECO: «Gia duvrà in terz dals credits d'urgenza»

Sco gia ils ultims dis ha ina runda d'experts er oz infurmà davart il stan actual en il cumbat cunter il coronavirus en Svizra.

Tenor il BAG èsi anc memia baud da dir cura ch'il punct culminant d'infecziuns vegnia cuntanschì.

Tenor il SECO han las bancas concedì radund 32'000 credits fin a 500'000 francs.

Il Cussegl federal tschertgia schliaziuns per independents che na possian betg profitar dals credits d'urgenza.

Tenor Daniel Koch dal BAG para la situaziun dad esser stada stabila la fin d'emna. Actualmain dettia 15'475 infecziuns e 295 mortoris. L'augment saja pli u main il medem sco ils ultims dis. Quai saja in pitschen segn che las mesiras prendidas mussian effect. Però saja memia baud da trair conclusiuns. Er na saja anc betg pussaivel dir cura ch'il punct culminant da l'epidemia saja cuntanschì en Svizra. Il mument bastian las capacitads. I dettia avunda letgs en las staziuns intensivas ed er avunda apparats da respiraziun. Er dettia avunda mascras da protecziuns per il persunal da tgira. I na saja betg planisà d'introducir in obligatori da purtar mascras, sco quai saja da nov il cas en l'Austria, uschia Koch.

En pli fa Koch attent a la retschertga da sotomo che mussia che las bleras Svizras ed ils blers Svizzers sa tegnian vid las mesiras.

In terz da la summa da credit gia repartì

Tenor Erik Jakob dal SECO hai gia dà 31'853 cunvegnas da credit. La summa da garanzia muntia a 6,6 milliardas francs. Quai munta ch'in terz da las 20 milliardas francs che stettia a disposiziun per quests credits d'urgenza saja gia vegnì concedì. Ils formulars da tschentar la dumonda da credit sajan gia vegnids chargiads giu 130'000 giadas. Ins haja cuntanschì la finamira da garantir la liquiditad d'uschè bleras interpresas pitschnas mesaunas sco pussaivel.

La Confederaziun lavuria vid ina schliaziun per independents che na possian betg profitar dal program d'agid. Damai ch'i sa tractia da differentas gruppas da professiun, saja quai dentant ina sfida. Er dettia ina gruppa da lavur che s'occupeschia cun ils gronds concerns, sco p.ex. la societad aviatica Swiss, che hajan gronds problems da liquiditad en il mument.

Radund 1'000 sanitaris

Brigadier Ranyald Droz suttastritga che l'armada restia vinavant engaschada. Tuts fetschian dapli che mo il necessari. Tut ils chantuns hajan dumandà l'armada per agid. Dals 5'600 commembers da l'armada sajan actualmain radund 1'000 en acziun sco sanitaris. L'Armada svizra dumbria il mument 128 infecziuns, da quai 93 en dus lieus.

Repatriaments da las Filippinas e da l'Argentina

Tenor Hans-Peter Lenz da l'EDA, èn gia blers Svizzers vegnids repatriads da l'exteriur. Il Departament d'affars exteriurs stima che 1'400 persunas sajan vegnidas repatriadas fin qua. Damaun arrivian ulteriurs sgols da repatriament da Manila e da Buenos Aires.

Il proxim point de presse è damaun, mardi las 14:00.