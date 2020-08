Per exempel duain quels chantuns introducir in obligatori da mascras en butias, ma er limitar las persunas en bars, clubs e discotecas sin 100 persunas. Las mesiras duain vegnir coordinadas regiunal, scriva la conferenza da las directuras e directurs da sanadad.

Divers chantuns – en tut 18 – han gia introducì dapli mesiras da protecziun che quai che la Confederaziun perscriva. Per exempel cun in obligatori da mussar la carta d'identitad en discos e clubs. Divers chantuns han er gia decis in obligatori da mascras en butias ed han limità il dumber da visitadras e visitaders per occurrenzas.

Ord l'archiv: