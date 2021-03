cuntegn

Cunter la fermezza dal franc - Banca naziunala ha cumprà devisas per 110 milliardas francs

La Banca naziunala svizra ha intervegnì l'onn passà en grond stil sin il martgà da devisas. Tut en tut ha ella cumprà valutas estras per 110 milliardas francs. Quai resulta dal rapport da gestiun dal 2020. L'onn avant aveva la Banca naziunal cumprà devisas per be 13,2 milliardas francs.