A Sion èn radund 100 persunas sa radunadas per demonstrar cunter las mesiras per franar la derasaziun dal coronavirus. Quai per part senza purtar mascras da protecziun. Tenor la polizia n’è questa demonstraziun betg stada lubida. Perquai haja la polizia denunzià ils organisaturs da la demonstraziun tar la vischnanca.

En il Vallais vala actualmain in lockdown parzial: Fin la fin da november restan tut las ustarias e bars serradas. Il medem vala per auters indrizs publics sco kinos, museums e teaters.

