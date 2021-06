La cumissiun economica dal Cussegl dals chantuns vesa il basegn per dapli sustegn per il turissem. Gidar duai in program d’impuls temporar en favur dad hotels, gastronomia e pendicularas.

La situaziun en il turissem saja intscherta – e la perdita a lunga vista saja in privel per la capacitad da concurrer, ha ditg il cusseglier liberal Hans Wicki en num da la cumissiun. Las mesiras ch’il Cussegl federal haja decis durant la crisa da corona, sco la lavur curta, eran e sajan impurtantas. Per garantir la cumpetitivitad a lunga vista na tanschia quai dentant betg.

Sustegn limità per in tschert temp

Il program d’impuls na duai betg esser in instrument supplementar. L’idea è d’augmentar ils preventivs dals programs da promoziun existents – per exempel Innotour, in program da promoziun dal Secretariat da stadi per l’economia Seco.

Il Cussegl dals chantuns ha approvà cleramain la moziun per dapli sustegn per il turissem – cun 36 cunter 3 vuschs, tar ina abstenziun. La fatschenta va uss en il Cussegl naziunal.

