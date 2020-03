L’export d’apparats e software da spiunascha duai vegnir impedida era en l’avegnir. Quai cura ch’ins suppona, ch’ils apparats vegnian duvrads a moda abusiva. Il Cussegl naziunal ha approvà unanimamain la proposta dal Cussegl federal per stgaffir ina basa da lescha correspundenta.

I na va en quella fatschenta betg per material da guerra, ma per bains che pon vegnir duvrads per finamiras paschaivlas u per supprimer la populaziun. En la lescha duai uschia sulettamain vegnir francà ch'il Cussegl federal regla, cura refusar lubientschas d'export per martganzias che pon vegnir duvradas per survegliar l'internet e la telefonia mobila.

Il Cussegl dals chantuns sto anc decider en chaussa.

