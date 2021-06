Nivel da record per industria d'export svizra

Il mais da matg ha la Svizra exportà rauba per passa 20,8 milliardas francs. Avant la crisa aveva la Svizra per part gia vendì rauba per enturn 20 milliardas francs il mais en l'exteriur. Suenter che la pandemia ha cumenzà, è quest volumen sa reducì sin enturn 16 milliardas.

Durant il matg ha la Svizra exportà per prest 4,3 milliardas francs dapli rauba che quai ch'ella ha importà.

Differenzas grondas tenor branscha

Entaifer l'industria d'export datti grondas differenzas tranter las branschas. Uschia ha la branscha da chemia e farma pudì profitar fitg ferm (+7,4%). Entaifer quella industria èn surtut ils exports da materias primas s'augmentads, quai per 39,5%.

La vendita da metals (-0,7%) percunter, sco er quella da maschinas ed electronica (-0,3%) èn stagnadas suenter plirs mais en il plus. Er l'industria dad uras n'ha betg profità. Ils exports èn sa reducids cumpareglià cun il mais precedent per 3,4%.