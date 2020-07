Mo in terz deriva d'energias regenerablas

La midada d'energia è anc lunsch davent en Svizra. Da quest avis è la Fundaziun svizra per energia (SES). Quella ha laschà intercurir la producziun electrica da l'Axpo, l'Alpiq, la BKW e la Repower – quai cun resguardar lur funtaunas da producziun en Svizra ed en l'exteriur. Il resultat: La producziun d'electricitad consista per dus terzs da funtaunas fossilas e nuclearas. Mo in terz deriva d'energias regenerablas, cunzunt dad ovras idraulicas.

Tut en tut èn vegnidas producidas passa 70'000 uras gigawatt en lur ovras electricas.