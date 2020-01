Il suveran Svizzer decida ils 17 da matg davart l'iniziativa da limitaziun la PPS. Quella pretenda da desister en futur da la libra circulaziun da persunas tranter la Svizra e l'UE. Per las tractativas cun l'UE è quel termin pia da gronda impurtanza. Tar in NA a l'iniziativa fiss la via libra per ulteriurs discurs davart ina cunvegna da basa.

UE spetga, dentant...

L'UE haja chapientscha ch'i na viagia betg bler enfin là, ha ditg il cusseglier federal Ignazio Cassis la gievgia a Tavau davant las medias. L'Uniun europeica pretendia dentant da la Svizra che quella mettia direct suenter la votaziun propostas davart las dumondas avertas sin maisa – surtut tar la protecziun da las pajas e dals lavurants, tar ils subsidis dal stadi e tar la directiva per burgais da l'UE.

Ignazio Cassis saja regularmain en contact cun il cumissari da l'UE, Johannes Hahn, per discutar ils progress en il dossier. Actualmain giaja be per trais puncts, nua ch'i dovria anc scleriments. Davart da l'UE na dettia bain nagina deadline per serrar giu ils discurs, ma er tranter amis giaja la pazienza ina giada a fin e perquai saja da far vinavant suenter ils 17 da matg, ha declerà il minister da l'exteriur.

