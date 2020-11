Er il viadi da lavur che croda davent vegn valità sco positiv sch'i per lavurar davent da chasa. Las persunas che han fatg part a la retschertga han er bunas notas per la communicaziun interna da las fatschentas. Tenor il barometer datti dentant fastidi als collavuraturs ch'els èn a chasa adina cuntanschibels. Travail.Suisse fa perquai attent ils patruns da lavur sin lur obligaziuns envers ils collavuraturs. Ed i dovria uss in dretg ch'ins na stoppia betg adina esser cuntanschibel.

Sa midada è la situaziun da lavur durant la crisa surtut per las dunnas e quai a moda negativa. Vegnì pli grond è il squitsch oravant tut en secturs che dunnas lavuran sco per exempel en la tgira, en professiuns socialas sco er tar il commerzi en detagl. Travail.Suisse pretenda perquai che las cundiziuns da lavur en la tgira stoppian urgentamain vegnir meglieradas.

Travail.Suisse fa quest barometer dapi il 2015 ensemen cun la Scola auta spezialisada da Berna. Dumandads vegnan mintgamai radund 1'500 persunas cun occupaziun professiunala da l'entira Svizra.