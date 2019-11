40% da las persunas dumandadas han ditg ch’ellas veglian lavurar er en la vegliadetgna da pensiun. Dentant quintia mo in terz da propi er lavurar suenter la pensiun. Cunquai che be paucs quintan da pudair vairamain lavurar vinavant en la vegliadetgna da pensiun, saja impurtant da mobilisar meglier quest potenzial, uschia la conclusiun da Deloitte.

Tenor in studi da l’UBS mancan numnadamain al martgà da lavur svizzer fin en 10 onns tranter 230'000 e 500'000 forzas da lavur. Radund in terz da las persunas dumandadas avessan gugent lavurà vinavant, almain parzialmain e radund 5% cumplainamain. Tenor Deloitte è quai in potenzial betg nizzegià da radund 578'000 forzas da lavur supplementaras.

Mentalitad sto sa midar

La discrepanza tranter il giavisch da lavurar pli ditg e la realitad saja sin emprima egliada surprendenta. Quai saja da declerar cun l'automatissem en ils chaus da bleras persunas. Cun la vegliadetgna da pensiun francada en la lescha saja per blers cler ch'els sortian automaticamain dal martgà da lavur cun 64 respectivamain 65 onns.

Per la retschertga ha Deloitte dumandà 1'000 persunas tranter 50 e 70 onns.

