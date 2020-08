Test da corona negativ per sgular cun Swiss

La Swiss introducescha in obligatori da mascras pli sever. A partir da l'entschatta settember ston passagiers preschentar in test da corona negativ, sch'els na vulan betg purtar mascra en l'aviun. Il test na dastga betg esser pli vegl che 48 uras. Quai ha communitgà la societad-mamma Lufthansa.

Enfin ussa tanscha in attest nun-formal dal medi per betg stuair purtar ina mascra a bord.

Cun las reglas pli severas vegnia garantì ina meglra protecziun per ils passagiers. Quellas reglas valan per tuttas societads aviaticas dal concern, pia er per la Lufthansa, Austrian, Brussels ed Eurowings.