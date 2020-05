Il directur dal traffic coordinà da Turitg ZVV, Franz Kagerbauer, pretenda dapli clerezza da l'Uffizi federal per sanadad BAG. Per vegnir cun il traffic public or da la crisa gidassi, sch'il BAG schess pli cler, tge che duai vegnir fatg.

L'entschatta da la crisa haja il BAG ditg che purtar mascras fetschia pauc senn. Questa irritaziun che saja vegnida stgaffida, chaschunia gronds problems, uschia Kagerbauer envers la gasetta NZZ. Tgi che portia ina mascra, protegia ils auters e sche tuts fetschian quai, sajan tuts protegids. Fin uss portian lunsch sut 10% dals passagiers mascras.

Da reparter mascras sco quai che la VBZ ha fatg l'emna passada, na tegna Kagerbauer dentant betg bler. Quai pudess metter in fauss signal. Ins stoppia far attenziun da na betg ruschnar en l'obligaziun da dar giu mascras als passagiers. Quels sajan sezs responsabels per avair ina mascra, uschia il directur dal ZVV.

Ord l'archiv: