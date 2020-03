Dapi oz venderdi sustegnan policists dal militar las guardias da cunfin als cunfins svizzers. En acziun vegnan 50 policists dal militar professiunal. Els vegnian sustegnids dad in battagliun da milissa, ha communitgà l’Administraziun federala da duana. Lur servetsch è limità fin la fin da zercladur. Pervi da la derasaziun dal coronavirus ha il Cussegl federal decis da limitar las entradas en Svizra e da far controllas als cunfins. Questa lezia na possian las guardias da cunfin però betg far sulettas sur in temp pli lung, hai num.

Ils militars duain sa gidar cun differentas lavurs. Tranter auter lavurs da segirezza tar il traffic, sustegnair cun reglar il traffic, sco era da survegliar ils cunfins e tscherts territoris. Il persunal militar è en servetsch armà. Ils militars han plinavant trenà ils ultims dis per sa preparar per lur pensum.

Ord l'archiv: