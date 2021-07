Suenter la panna da l'emna passada, è il schef da la Swisscom, Urs Schaeppi sa perstgisà tar ils pumpiers e tut las persunas pertutgadas. L'emna passada n'han ils numers d'urgenza betg funcziunà e quai sur pliras uras. En in’intervista cun la gasetta «Neue Zürcher Zeitung», ha el ditg che l’interrupziun haja schoccà el. Il concern vegnia a far tut per evitar talas pannas en l’avegnir.

En quest connex ha Schaeppi fatg attent sin mesiras che las Swisscom haja prendì suenter las pannas da l’onn passà. Questas mesiras sajan sa cumprovadas. En pli ha el refusà che programs da spargn hajan gì in’influenza negativa sin la rait da telecommunicaziun. La Swisscom investeschia mintg’onn radund 20% da la svieuta en l’infrastructura.

Raschun per ils problems

Sin la dumonda tge che saja la raschun per la panna da l'emna passada, ha Schaeppi respundì ch'ins haja fatg lavurs da mantegniment vi da la plattafurma da telefonia da clients da fatschenta. In update da la software haja lura chaschunà in sbagl e cun quel haja dà in effect da domino. La raschun ch'i saja ì uschè ditg, saja che la Swisscom haja stuì cumpigliar il furnitur da la cumponenta da la rait. Il sistem da telefonia d'urgenza haja en sasez funcziunà, ma perquai ch'ils numers d'urgenza sajan er numers da fatschenta che giajan sur la rait fixa, sajan er quellas stadas pertutgadas.